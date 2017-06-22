Лидеры ЕС одобрили продолжение экономических санкций против России

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Четверг, 22 июня 2017, 21:56

Лидеры государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе в четверг вечером договорились продлить экономические санкции против России, введенные в связи с агрессией РФ, еще на полгода.

Об этом в Twitter сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за невыполнения Минского соглашения", - написал Туск.

Как известно, в июле истекает срок действия жестких, секторальных санкций, введенных Европейским союзом против РФ.

В прошлом году ряд государств-членов ЕС настаивала, что санкции могут продолжаться только по итогам обсуждения на уровне лидеров, в том числе - после доклада европейских участников "Нормандского формата".

Европейская правда

Темы: ЕС санкции
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