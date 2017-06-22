Лидеры ЕС одобрили продолжение экономических санкций против России
Лидеры государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе в четверг вечером договорились продлить экономические санкции против России, введенные в связи с агрессией РФ, еще на полгода.
Об этом в Twitter сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.
"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за невыполнения Минского соглашения", - написал Туск.
Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO— Donald Tusk (@eucopresident) June 22, 2017
Как известно, в июле истекает срок действия жестких, секторальных санкций, введенных Европейским союзом против РФ.
В прошлом году ряд государств-членов ЕС настаивала, что санкции могут продолжаться только по итогам обсуждения на уровне лидеров, в том числе - после доклада европейских участников "Нормандского формата".
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