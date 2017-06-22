Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії

1241 перегляд
Четвер, 22 червня 2017, 21:56

Лідери держав-членів ЄС на саміті у Брюсселі у четвер ввечері домовились продовжити економічні санкції проти Росії, запроваджені у зв’язку з агресією РФ, ще на півроку.

Про це у Twitter повідомив президент Європейської ради Дональд Туск.

"Погоджено. ЄС продовжить економічні санкції проти Росії через невиконання Мінської угоди", - написав Туск.

Як відомо, в липні спливає термін дії найжорсткіших, секторальних санкцій, запроваджених Європейським союзом проти РФ.

Минулого року низка держав-членів ЄС наполягала, що санкції можуть продовжуватися лише за підсумками обговорення на рівні лідерів, в тому числі – після доповіді європейських учасників "Нормандського формату".

Європейська правда

Теми: ЄС санкції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Брюсселі на саміті мають узгодити продовження санкцій проти РФ 22 червня 2017, 09:44
Майже половина українців не хоче оформлювати біометричні паспорти 22 червня 2017, 00:34
Операція "компенсація": яким може бути торговельний компроміс із ЄС 21 червня 2017, 14:05
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: Голова економічної контррозвідки СБУ приховує, звідки в нього елітна нерухомість
Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії
У редакцію "Страна.ua" прийшли з обшуком
Коломойський намагається повернути собі "Приватбанк" - Рожкова
Усі новини
Освіта

МОН оновило програми для 5-9 класів: 11 змін з укрмови, історії та фізкультури

5 причин

Чому в вас погані стосунки з грошима