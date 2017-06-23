Турчинов хочет введения виз для россиян этим летом

951 просмотр
Пятница, 23 июня 2017, 15:11

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов высказался за введение визового режима для россиян до того, как Рада пойдет на каникулы.

Об этом он заявил в пятницу на брифинге в Полтаве, передает "112 Украина".

"Безусловно, это (визовый режим с РФ, - ред.) необходимо было делать сразу, системно с принятием решения о безвизовом режиме (с ЕС - ред.). Но я надеюсь, ВР не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано", - заявил Турчинов.

Как известно, до парламентских каникул осталась только одна пленарная неделя с 11 по 14 июля.

Как сообщалось, 12 апреля лидер фракции НФ Максим Бурбак призвал Верховную Раду ввести визовый режим для граждан Российской Федерации.

Министр юстиции Павел Петренко поддерживает идею введения визового режима между Украиной и Российской Федерацией и заявляет, что юридических помех этому нет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

Темы: Турчинов Росcия визы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Безвиз: Для украинцев с ОРДЛО и Крыма могут ввести спецпроверку 22 июня 2017, 15:32
Турчинов надеется, что Рада до каникул примет альтернативу АТО 14 июня 2017, 16:11
Турчинов: Время перейти к новому формату защиты страны на Донбассе 13 июня 2017, 09:23
powered by lun.ua
Главные новости
Садовый согласился отдать Львовской ОГА вывоз мусора
Взрыв в Киеве: сработала бомба под сиденьем авто
Журналист Бобровников: Матиос предлагал мне взятку $10 тысяч
В штабе АТО уточнили потери за сутки
Все новости
Вырваться из города

Национальные болота Черкасщины

Real life

Как это работать в школе, где уроки проходят в музее, ИТ-компании или магазине