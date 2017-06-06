РФ ответит тем же, если Украина введет визы для россиян – Лавров

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта, передает российское агентство "РИА Новости".

"Если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", - сказал Лавров.

Ранее Песков заявлял, что в случае введения Украиной визового режима с Россией она же и пострадает.

12 апреля лидер фракции НФ Максим Бурбаки призвал Верховную Раду ввести визовый режим для граждан Российской Федерации.

В октябре 2016 министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогнозирования и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.