Генпрокурор: Предприятие Рыбалки в Липецке выводит в оффшоры миллионы

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Пятница, 23 июня 2017, 17:00

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от фракции "Радикальная партия" Сергей Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллиона гривен.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с прокурорами в пятницу.

"Группа его (Рыбалки - ред.) компаний действительно проверяется на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о сотнях миллионов", - сказал Луценко.

"Очень странно, что человек, который пикетировал трибуну Верховной Рады об оффшорах президента, сам имеет такие же оффшоры. Знаете где? Предприятие его знаете где? В городе-герое Липецке. Тоже его фирма, и выводит миллионы через роялти на оффшорные компании", - заявил Луценко

Как сообщалось, в апреле правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S. Group", которая принадлежит родственникам народного депутата Сергея Рыбака.

Ранее в октябре 2016 стало известно, что бизнес семьи депутата Сергея Рыбалки, из которого финансируются радикалы, задействует оффшорные юрисдикции, направляя за границу часть выручки, собранной с Украинской.

Темы: Луценко Ляшко
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