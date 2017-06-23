Генпрокурор: Підприємство Рибалки у Липецьку виводить в офшори мільйони

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П'ятниця, 23 червня 2017, 17:00

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від фракції "Радикальна партія" Сергій Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з прокурорами у п’ятницю.

"Група його (Рибалки - ред.) компаній дійсно перевіряється на ухилення від сплати податків в особливо крупних розмірах. Ідеться про сотні мільйонів", - сказав Луценко.

"Дуже дивно, що людина, яка пікетувала трибуну Верховної Ради про офшори президента, сама має такі ж самі офшори. Знаєте де? Підприємство його знаєте де? У місті-герої Липецьку. Теж його фірма, і виводить мільйони через роялті на офшорні компанії", - заявив Луценко.

Як повідомлялося, у квітні правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам народного депутата Сергія Рибалки.

Раніше в жовтні 2016 року стало відомо, що бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки, зібраної з українців.

Олег Твердь, для УП

Теми: Луценко Ляшко
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