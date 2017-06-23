Дома у Гужвы проходит обыск. Подозрение вручили

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Пятница, 23 июня 2017, 19:51

Дома у главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужвы в пятницу вечером проходит обыск.

Об этом сообщила его заместитель Светлана Крюкова.

"У Игоря Гужвы дома обыск. Нашли визитки и 20 рублей - все, предательство. Кстати, Гужве вручили "пидозру". По ней - он лично угрожал Линько, с которым тот ни разу не виделся. Так бывает? Все бывает в первый раз", - написала она в Facebook.

Как известно, следователи киевской полиции задержали по статье о вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва и его посредника.

Украинская правда

Темы: СМИ прокуратура
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