ГПУ обнародовала видео передачи денег в деле Гужвы
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обнародовала видеофрагмент, отметив, что на нем зафиксирован момент передачи денег, которые предназначались главреду интернет-издания "Страна.UA" Игорю Гужве.
Соответствующий ролик опубликован на ее Facebook-странице.
"Видео - фрагмент передачи определенной суммы средств от посредника нардепа посреднику руководителя "Страны" (дело о вымогательстве взятки Гужвой). Продолжение следует. Продолжается процесс легализации материалов следствия", - написала она.
Как известно, следователи киевской полиции задержали по статье о вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва и его посредника.
23 июня Генпрокуратура показала видеодоказательства, которые должны доказывать факт вымогательства Гужвой денег за непубликацию материалов по представителям Радикальной партии.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.