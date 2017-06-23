ГПУ оприлюднила відео передачі грошей у справі Гужви
Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися головреду інтернет-видання "Страна.UA" Ігорю Гужві.
Відповідний ролик опублікований на її Facebook-сторінці.
"Відео - фрагмент передачі визначеної суми коштів від посередника нардепа посереднику керівника "Страни" (справа про вимагання хабара Гужвою). Далі буде. Триває процес легалізації матеріалів слідства", - написала вона.
Як відомо, слідчі київської поліції затримали за статтею про вимагання головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника.
23 червня Генпрокуратура показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.
Українська правда
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