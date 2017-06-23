ГПУ оприлюднила відео передачі грошей у справі Гужви

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П'ятниця, 23 червня 2017, 20:15

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися головреду інтернет-видання "Страна.UA" Ігорю Гужві.

Відповідний ролик опублікований на її Facebook­-сторінці.

"Відео - фрагмент передачі визначеної суми коштів від посередника нардепа посереднику керівника "Страни" (справа про вимагання хабара Гужвою).  Далі буде. Триває процес легалізації матеріалів слідства", - написала вона.

Як відомо, слідчі київської поліції затримали за статтею про вимагання головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника.

23 червня Генпрокуратура показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

Українська правда

Теми: ЗМІ прокуратура
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