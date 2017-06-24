Из-за непогоды в 6 областях без света 188 населенных пунктов

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Суббота, 24 июня 2017, 10:04

Из-за непогоды - порывов ветра и дождя - в результате срабатывания систем защиты линий электропередач в 6 областях Украины обесточено 188 населенных пунктов. 

Об этом 24 июня сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГосЧС, во Львовской области без электроснабжения остались 82 населенных пункта, в Одесской – 58, в Хмельницкой – 20, в Тернопольской – 19, в Кировоградской – 6, Волынской – 3.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Темы: погода
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