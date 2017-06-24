Через негоду у 6 областях без світла 188 населених пунктів

Через негоду - пориви вітру та дощ - внаслідок спрацьовування систем захисту ліній електропередач в 6 областях України знеструмлено 188 населених пунктів.

Про це 24 червня повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДержНС, у Львівській області без електропостачання залишилися 82 населених пункти, в Одеській - 58, у Хмельницькій - 20, у Тернопільській - 19, у Кіровоградській - 6, у Волинській - 3.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.