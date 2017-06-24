Подозреваемого в убийстве ветерана АТО в Киеве арестовали на два месяца

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Суббота, 24 июня 2017, 23:36

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Анатолия Чивикова, подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в центре Киева, в виде двух месяцев ареста без права залога.

Об этом сообщает ТСН.

"Пытался скрыть улики, бежать. Прокуроры просили два месяца без залога. Суд поддержал их просьбу", - прокомментировала вердикт пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

С убитым в Киеве добровольцем Олейником будут прощаться в воскресенье в Украинском доме, а похоронят на Берковецком кладбище столицы.

Как сообщалось, Олейник был убит 22 июня во время ссоры возле метро "Золотые ворота".

По словам пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, конфликт возник из-за игры уличного музыканта - сына погибшего - в сквере.

"У нас есть информация, что сын погибшего играл на музыкальном инструменте, убийца вышел пьяный, стал требовать прекратить игру. Тогда за сына вступился отец. Они стали ссориться. Сын в это время где-то делся, а когда вернулся, то нашел отца в крови", - отметила Блищик.

Темы: Киев
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