Подозреваемого в убийстве ветерана АТО в Киеве арестовали на два месяца
Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Анатолия Чивикова, подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в центре Киева, в виде двух месяцев ареста без права залога.
Об этом сообщает ТСН.
"Пытался скрыть улики, бежать. Прокуроры просили два месяца без залога. Суд поддержал их просьбу", - прокомментировала вердикт пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.
Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.
С убитым в Киеве добровольцем Олейником будут прощаться в воскресенье в Украинском доме, а похоронят на Берковецком кладбище столицы.
Как сообщалось, Олейник был убит 22 июня во время ссоры возле метро "Золотые ворота".
По словам пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, конфликт возник из-за игры уличного музыканта - сына погибшего - в сквере.
"У нас есть информация, что сын погибшего играл на музыкальном инструменте, убийца вышел пьяный, стал требовать прекратить игру. Тогда за сына вступился отец. Они стали ссориться. Сын в это время где-то делся, а когда вернулся, то нашел отца в крови", - отметила Блищик.
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