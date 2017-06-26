Журналист: В Одессе задержан агент ФСБ, который передавал данные через Генконсула РФ

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Понедельник, 26 июня 2017, 02:59

В Одессе задержали агента ФСБ, который передавал собранные данные через и.о. Генконсула РФ в Одессе.

Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в facebook.

"Агент Зима. Он агент Гравер. Он гражданин России и гражданин Молдовы Игорь Ткаченко. Бывший начальник связи батальона "Днестр" так называемой ПМР, бывший военнослужащий подразделений ГРУ ГШ РФ. И ... действующий агент ФСБ и Министерства госбезопасности Приднестровья. Приехал в Одессу вербовать офицеров СБУ", - написал журналист.

Как сообщил Цаплиенко, задержанный признался, что полученные данные передавал через и.о. Генконсула РФ в Одессе Евгения Шульцева.

Темы: Одесса СБУ шпионаж Росcия ФСБ
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