Журналист: В Одессе задержан агент ФСБ, который передавал данные через Генконсула РФ

В Одессе задержали агента ФСБ, который передавал собранные данные через и.о. Генконсула РФ в Одессе.

Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в facebook.

"Агент Зима. Он агент Гравер. Он гражданин России и гражданин Молдовы Игорь Ткаченко. Бывший начальник связи батальона "Днестр" так называемой ПМР, бывший военнослужащий подразделений ГРУ ГШ РФ. И ... действующий агент ФСБ и Министерства госбезопасности Приднестровья. Приехал в Одессу вербовать офицеров СБУ", - написал журналист.

Как сообщил Цаплиенко, задержанный признался, что полученные данные передавал через и.о. Генконсула РФ в Одессе Евгения Шульцева.