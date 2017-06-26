SpaceX успешно запустила 10 спутников
Космическая компания SpaceX вывела на орбиту 10 коммуникационных спутников, используя ракету-носитель Falcon 9.
Об этом сообщает Bloomberg.
Запуск состоялся днем по местному времени в воскресенье, 25 июня с базы ВВС в Вандерберге.
Первая ступень ракеты вернулась на платформу запуска в Тихом океане через семь минут после запуска. Вторая ступень ракеты продолжила вывод спутников на орбиту.
Launch at 1:25 delivering 10 satellites for Iridium. Droneship repositioned due to extreme weather. Will be tight. https://t.co/6ZcSG29B74— Elon Musk (@elonmusk) 25 червня 2017 р.
К 2018 году SpaceX планирует запустить еще около 75 спутников.
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