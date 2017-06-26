Недалеко от Одесского НПЗ горит свалка

Неподалеку Одесского нефтеперерабатывающего завода горит закрытое городскую свалку.

Об этом сообщает "Думская".

"В жилом секторе, что примыкает к свалке, наблюдается задымление и ощущается стойкий запах гари", - говорится в сообщении.

В ГСЧС Одесской области сообщают, что на площади 1,5 квадратных метров горит сухая трава и деревья, а на месте работают пожарные.

Как сообщалось, 21 июня в Закарпатской области возле села Дубровка горел полигон твердых бытовых отходов.