Трамп: Проблему КНДР нужно решать быстро

Проблему Северной Кореи необходимо решать, и довольно быстро.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в понедельник в Белом доме по завершении переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди, передает "Интерфакс-Украина".

По словам президента США, КНДР в настоящее время "создает огромнейшие проблемы".

"Этим надо заниматься и, возможно, заниматься быстро", - подчеркнул Трамп.

Он также выразил благодарность Индии за введение новых санкций в отношении северокорейского режима.

Кроме того, Трамп высказался за наращивание военного и антитеррористического сотрудничества с Индией.

"Обе наши страны пострадали от зла - терроризма. И мы оба настроены на уничтожение террористических организаций и радикальной идеологии, которая их подпитывает. Мы уничтожим радикальный исламский терроризм" - сказал он.