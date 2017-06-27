Трамп: Проблему КНДР нужно решать быстро

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Вторник, 27 июня 2017, 03:12

Проблему Северной Кореи необходимо решать, и довольно быстро.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в понедельник в Белом доме по завершении переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди, передает "Интерфакс-Украина".

По словам президента США, КНДР в настоящее время "создает огромнейшие проблемы".

"Этим надо заниматься и, возможно, заниматься быстро", - подчеркнул Трамп.

Он также выразил благодарность Индии за введение новых санкций в отношении северокорейского режима.

Кроме того, Трамп высказался за наращивание военного и антитеррористического сотрудничества с Индией.

"Обе наши страны пострадали от зла - терроризма. И мы оба настроены на уничтожение террористических организаций и радикальной идеологии, которая их подпитывает. Мы уничтожим радикальный исламский терроризм" - сказал он.

Темы: США Северная Корея
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