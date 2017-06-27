На Закарпатье авто въехало в шлагбаум и травмировало пограничника

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Вторник, 27 июня 2017, 04:44

В понедельник, 26 июня, в пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией автомобиль "Лексус" въехал в шлагбаум и травмировал пограничника.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

"Во время пограничного контроля у сотрудников Госпогранслужбы возникли обоснованные подозрения о возможной подделке номера кузова транспортного средства. Пограничники решили проверить автомобиль тщательнее и подробнее изучить документы. Но вместо того, чтобы последовать в специальный бокс, один из мужчин, который находился в автомобиле, сел за руль и резко развернувшись на большой скорости поехал на выезд из пункта пропуска в сторону Украины", - написал он.

Второй мужчина, находившийся в машине, начал мешать пограничнику применить прибор для принудительной остановки автомобиля. Автомобиль на большой скорости сбил шлагбаум, который рикошетом ударил пограничника.

Пограничники начали преследовать авто и сообщили об инциденте в полицию. Злоумышленники, видимо поняв, что сбежать не получится, съехали на обочину и оставили авто. Одного из мужчин задержали.

Военнослужащий, получивший травму, находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Предварительно преступление квалифицировано по статье "сопротивление работнику правоохранительных органов и подделка номеров агрегатов транспортного средства".

Темы: Пограничная служба
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