В Киеве во вторник ограничат движение на улице Протасов Яр

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Вторник, 27 июня 2017, 07:41

В Киеве 27 июня будет частично ограничено движение на улице Протасов Яр.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 08:00 до 19:00 27 июня в связи с фрезерованием асфальтобетонного покрытия на ул. Протасов Яр (на участке от ул. Соломенской к горнолыжному комплексу "Протасов Яр") будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Темы: Киев
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