Российский суд продлил арест Сущенко

171 просмотр
Вторник, 27 июня 2017, 11:22

Суд в Москве решил оставить под стражей еще на три месяца украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщает в Twitter адвокат Марк Фейгин.

"Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко ещё на три месяца, до 30 сентября", - написал он.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

Украинская правда

Темы: Сущенко Росcия суд арест
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Следствие по делу Сущенко снова "в анабиозе" – Фейгин 31 мая 2017, 14:26
В стенограмме на сайте Кремля вырезали вопрос к Путину по Сущенко 30 мая 2017, 18:07
Песков: Макрон и Путин не обсуждали украинских политзаключенных в РФ 30 мая 2017, 14:56
powered by lun.ua
Главные новости
Взрывом в Киеве ранило прохожую. Подозревают теракт
От взрыва автомобиля в Киеве погиб руководитель спецназа ГУР
В Киеве взорвался автомобиль – водитель погиб
Хроника 27 июня. Миллионная литургия с Папой во Львове и Ассоциация с ЕС, подписанная ручкой Януковича
Все новости
Трейлер

Создатели "Игр престолов" заинтриговали вторым трейлером 7 сезона

Дети Курбаса

Как группа KURBASY заново открывает народную песню