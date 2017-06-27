Російський суд продовжив арешт Сущенка
Суд у Москві вирішив залишити під вартою ще на три місяці українського журналіста Романа Сущенка.
Про це повідомляє в Twitter адвокат Марк Фейгін.
"Лефортовський районний суд продовжив термін утримання під вартою Роману Сущенку ще на три місяці, до 30 вересня", - написав він.
Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко ещё на три месяца, до 30 сентября.— Mark Feygin (@FeyginMark) June 27, 2017
Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.
7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.
24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.
Українська правда
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