Російський суд продовжив арешт Сущенка

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Вівторок, 27 червня 2017, 11:22

Суд у Москві вирішив залишити під вартою ще на три місяці українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомляє в Twitter адвокат Марк Фейгін.

"Лефортовський районний суд продовжив термін утримання під вартою Роману Сущенку ще на три місяці, до 30 вересня", - написав він.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Українська правда

Теми: Сущенко Росія суд арешт
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