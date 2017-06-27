День Конституции будет жарким, на юге и востоке дожди
28 июня, когда Украина отмечает День Конституции, в южных и восточных областях ожидаются дожди, на остальной территории – ясно.
Украинский гидрометцентр прогнозирует довольно жаркий день, преимущественно от 29 до 33 градусов.
Только в Одесской, Черниговской и Сумской областях ожидают 27-29 градусов днем.
Сильного ветра не прогнозируют, хотя еще на 27 июня в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях прогнозировали грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
В Киеве и области следующие два дня, по прогнозам, без осадков – и с четверга на пару градусов потеплеет.
Как известно, День Конституции в Украине – официальный выходной.
Алена Рощенко, УП
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