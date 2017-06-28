"Глава" Крыма запретил менять целевое назначение земли

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Среда, 28 июня 2017, 17:22

Подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов запретил местным чиновникам менять целевое назначение земельных участков.

Об этом Аксенов заявил 28 июня.

"Обращаюсь ко всем главам муниципалитетов, в первую очередь приморских. Изменение целевого назначения земельных участков запрещено. Если в документах украинского периода отмечено, что земля выделена под рекреацию, никаких изменений на жилой фонд быть не может", - заявил он.

Аксенов также отметил, что "подобные изменения целевого назначения незаконны  являются уголовным преступлением".

Он посоветовал чиновникам, "кто уже наворотил дел", принять решение о возвращении бывших целевых назначений земельных участков, "иначе вместо вас это сделают прокуратура и Следственный комитет".

Темы: Крым аннексия земля
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