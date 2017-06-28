"Глава" Крыма запретил менять целевое назначение земли
Подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов запретил местным чиновникам менять целевое назначение земельных участков.
Об этом Аксенов заявил 28 июня.
"Обращаюсь ко всем главам муниципалитетов, в первую очередь приморских. Изменение целевого назначения земельных участков запрещено. Если в документах украинского периода отмечено, что земля выделена под рекреацию, никаких изменений на жилой фонд быть не может", - заявил он.
Аксенов также отметил, что "подобные изменения целевого назначения незаконны являются уголовным преступлением".
Он посоветовал чиновникам, "кто уже наворотил дел", принять решение о возвращении бывших целевых назначений земельных участков, "иначе вместо вас это сделают прокуратура и Следственный комитет".
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