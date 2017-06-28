Путин: Зарубежные спецслужбы поддерживают экстремистов на границах с РФ

306 просмотров
Среда, 28 июня 2017, 22:42

Президент РФ Владимир Путин обвинил зарубежные спецслужбы в прямой подержке экстремистских и террористических группировок для дестабилизации регионов вблизи границ РФ.

Об этом Путин заявил 28 июня в штаб-квартире Службы внешней разведки, пишет Интерфакс.

При этом он назвал среди "вызовов", с которыми сталкивается Россия, "попытки сдержать развитие РФ, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ".

"В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств", - заявил Путин.

Также он заявил об "активизации иностранных спецслужб в деятельности против России и ее союзников". 

"В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России", - заявил Путин. 

Темы: Путин Росcия терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Маттис: Путин бросил вызов международному порядку 28 июня 2017, 21:37
Трампа и Путина просят снять угрозу ядерной войны во время саммита G20 27 июня 2017, 18:11
Сталин опережает Путина и Пушкина в рейтинге выдающихся у россиян 26 июня 2017, 11:28
powered by lun.ua
Главные новости
В ПАСЕ собрали достаточно подписей за отставку Аграмунта
СЦКК: На Донецком направлении возможны серьезные провокации
Подрыв авто с сотрудниками СБУ квалифицировали как теракт
СБУ назвала имя полковника, погибшего от взрыва авто
Все новости
На связи

Как фото, сделанное каждые 5 лет, помогает беречь дружбу

6 способов

Как держать животных в безопасности во время жары