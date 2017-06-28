Путин: Зарубежные спецслужбы поддерживают экстремистов на границах с РФ

Президент РФ Владимир Путин обвинил зарубежные спецслужбы в прямой подержке экстремистских и террористических группировок для дестабилизации регионов вблизи границ РФ.

Об этом Путин заявил 28 июня в штаб-квартире Службы внешней разведки, пишет Интерфакс.

При этом он назвал среди "вызовов", с которыми сталкивается Россия, "попытки сдержать развитие РФ, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ".

"В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств", - заявил Путин.

Также он заявил об "активизации иностранных спецслужб в деятельности против России и ее союзников".

"В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России", - заявил Путин.