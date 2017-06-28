Путін: Закордонні спецслужби підтримують екстремістів на кордонах з РФ

Президент РФ звинуватив закордонні спецслужби у прямій підтримці екстремістських і терористичних угруповань для дестабілізації регіонів поблизу кордонів РФ.

Про це Путін заявив 28 червня в штаб-квартирі Служби зовнішньої розвідки, пише Інтерфакс.

При цьому він назвав серед "викликів", з якими стикається Росія, "спроби стримати розвиток РФ, нав'язати протистояння, дестабілізувати регіони, що розташовані поблизу російських кордонів".

"У тому числі в якості знаряддя використовуються терористичні і екстремістські угруповання. Не секрет, що деякі з них старанно опікуються, а то й отримують пряму підтримку від спецслужб низки країн", - заявив Путін.

Також він заявив про "активізацію іноземних спецслужб в діяльності проти Росії та її союзників".

"У хід йдуть нові методи збору і вкидання інформації, кібератаки, спроби вербувати агентів, щоб отримати доступ до даних про оборонний, економічний, ресурсний потенціалі Росії", - заявив Путін.