Путін: Закордонні спецслужби підтримують екстремістів на кордонах з РФ

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Середа, 28 червня 2017, 22:42

Президент РФ звинуватив закордонні спецслужби у прямій підтримці екстремістських і терористичних угруповань для дестабілізації регіонів поблизу кордонів РФ.

Про це Путін заявив 28 червня в штаб-квартирі Служби зовнішньої розвідки, пише Інтерфакс.

При цьому він назвав серед "викликів", з якими стикається Росія, "спроби стримати розвиток РФ, нав'язати протистояння, дестабілізувати регіони, що розташовані поблизу російських кордонів".

"У тому числі в якості знаряддя використовуються терористичні і екстремістські угруповання. Не секрет, що деякі з них старанно опікуються, а то й отримують пряму підтримку від спецслужб низки країн", - заявив Путін.

Також він заявив про "активізацію іноземних спецслужб в діяльності проти Росії та її союзників".

"У хід йдуть нові методи збору і вкидання інформації, кібератаки, спроби вербувати агентів, щоб отримати доступ до даних про оборонний, економічний, ресурсний потенціалі Росії", - заявив Путін.

Теми: Путін Росія тероризм
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