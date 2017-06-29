США готовы нанести удар по Сирии в случае химической атаки

Американские военные корабли и самолеты готовы для нанесения авиаудара по Сирии, в случае, если сирийское правительство будет предпринимать какие-либо шаги, связанные с применением химической атаки.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что на данный момент, сирийская военная база Шайрат остается под постоянным надзором США, так как американская сторона считает, что президент Сирии готовит химатаку.

В настоящее время американские авианосец USS George H.W. Bush, два эсминца и два крейсера, оснащенные ракетами "Томагавк", находятся для патрулирования в Средиземном море.

Как известно, ранее в Белом доме заявили, что Асад готовит еще одну химатаку. В США пригрозили, что в случае совершения химической атаки Асад и "его военные заплатят высокую цену".

В среду, 28 июня, министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что Сирия отказалась от своих планов после предупреждения США.