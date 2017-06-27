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Белый дом: Асад готовит еще одну химическую атаку по Сирии

Вторник, 27 июня 2017, 05:34

Президент Сирии Башар Асад готовит еще одну химическую атаку на свой народ.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Daily Mail.

Отмечается, что эта атака будет похожа на ту, которая произошла в апреле и вынудила США начать воздушные удары по сирийской военной базе Шайрат.

"Соединенные Штаты видят потенциальную подготовку к нападению с применением химического оружия со стороны режима Асада, что, вероятно, приведет к массовому убийству мирных жителей, включая невинных детей. Эта деятельность аналогична той, которая проводилась перед ​​применением химического оружия 4 апреля 2017 года", - говорится в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что если Асад совершит химическую атаку, то "он и его военные заплатят высокую цену".

4 апреля в результате химической атаки по сирийскому городу Хан-Шейхун погибли 89 человек, среди них было много детей. Еще около 200 человек получили ранения.

В ответ на это США нанесли по военной базе Шайрат около 60 авиаударов.

При этом Башар Асад отрицал применение химического оружия по Сирии.

Темы: СирияСША
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