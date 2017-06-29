Посол США: Без добропорядочных кандидатов нужен новый конкурс Верховного суда

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Четверг, 29 июня 2017, 13:31

Посол США в Украине Мари Йованович выступает за проведение нового конкурса на должности судей Верховного суда, если нынешние кандидаты не будут отвечать критериям добропорядочности.

Об этом сообщают "Українські новини"

"Я хотела бы отметить, что люди, которые будут выбраны, должны соответствовать высочайшим профессиональным и моральным стандартам. В настоящее время, как я понимаю, комиссия ищет 120 кандидатов, но с нашей точки зрения и с точки зрения других заинтересованных, если 120 кандидатов, имеющих высочайшие моральные качества и являющихся самыми квалифицированными, не могут быть найдены в этом раунде, то, возможно, нам необходим второй раунд", - сказала Йованович.

Кроме того, она подчеркнула, что судей в Верховный суд отбирают пожизненно.

Как сообщалось, 27 кандидатов в судьи Верховного суда не смогли подтвердить свою добропорядочность.

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