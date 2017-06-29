Посол США: без доброчесних кандидатів потрібен новий конкурс до Верховного суду

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Четвер, 29 червня 2017, 13:31

Посол США в Україні Марі Йованович виступає за проведення нового конкурсу на посади суддів Верховного суду, якщо нинішні кандидати не відповідатимуть критеріям доброчесності.

Про це повідомляють "Українські новини".

"Я хотіла б відзначити, що люди, які будуть обрані, повинні відповідати найвищим професійним і моральним стандартам. Зараз, як я розумію, комісія шукає 120 кандидатів, але з нашої точки зору і з точки зору інших зацікавлених, якщо 120 кандидатів, які мають високі моральні якості і є найкваліфікованішими, не можуть бути знайдені в цьому раунді, то, можливо, нам необхідний другий раунд", - сказала Йованович.

Крім того, вона підкреслила, що суддів у Верховний суд відбирають пожиттєво.

Як повідомлялося, 27 кандидатів у судді Верховного суду не змогли підтвердити свою доброчесність.

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