Присяжные признали Дадаева виновным в убийстве Немцова

Присяжные заседатели сочли доказанной вину в убийстве политика Бориса Немцова подсудимого Заура Дадаева.

По версии следствия, Дадаев непосредственно убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.

Голоса присяжных разделились (за — 10, против — 2). Также заседатели посчитали Дадаева не заслуживающим снисхождения, пишет Новая газета.

Кроме того, присяжные признали Анзора и Шадида Губашевых виновными в слежке и сборе информации о политике и не заслуживающими снисхождения. Один из присяжных высказался против, остальные за.

Присяжные также посчитали виновным Темирлана Эскерханова (10 голосов против 2). Он, по мнению большинства присяжных, не заслуживает снисхождения.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года.

На скамье подсудимых оказались бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, хамзат Бахаев и братья Губашевы.