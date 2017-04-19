Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Опубликованы видео допросов подозреваемых в убийстве Немцова

Среда, 19 апреля 2017, 02:23
Опубликованы видео допросов подозреваемых в убийстве Немцова

Подозреваемые в убийстве Бориса Немцова утверждают, что мотивом убийства стали политические взгляды российского оппозиционера, а также заявления, якобы оскорбляющие чувства верующих мусульман.

Две видеозаписи допросов подозреваемых Заура Дадаева и Анзора Губашева опубликовала "Новая газета".

На предварительном следствии, под видеозапись Дадаев рассказывает, что именно он стрелял в Немцова. Из его слов следует, что решение об убийстве Немцова было связано с тем, что тот "поддержал" карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда и "хотел опубликовать на территории Российской Федерации". Дадаев отрицает, что убийство кто-то заказал и что мотивом преступления были деньги.

Дадаев рассказывает, что слежка за Немцовым началась после теракта в редакции Charlie Hebdo, то есть в январе 2015 года. Обвинение утверждает, что подготовка к убийству началась за несколько месяцев до этого, то есть в 2014 году.

В то же время, другой фигурант дела Анзор Губашев также говорит, что мотивом убийства стали якобы допущенные Немцовым высказывания против мусульман и пророка Мухаммеда. Он также поясняет, что к преступлению причастны только он, Заур Дадаев и Беслан Шаванов.

Газета отмечает, что 18 апреля 2017 года Дадаев в Московском окружном военном суде заявил присяжным, что 27 февраля сделал намаз, вернулся домой, из дома не выходил и никаких выстрелов в Немцова не производил.

Как известно, оппозиционный политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Темы: НемцовРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Немцов
За Немцовым перед смертью шпионили те же ФСБшники, что отравили Навального – Bellingcat
Кадыров показал видео якобы из Мариуполя, на котором организатор убийства Немцова
Если Крым "не бутерброд", то Навальный — не демократ
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: