Совбез ООН единогласно расширил санкции против КНДР

Члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении КНДР.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Проект резолюции набрал 15 голосов "за", проект резолюции принимается единогласно", - сказал по итогам голосования председательствующий в СБ ООН в июне постпред Боливии при Всемирной организации Саша Йорентти.



Документ подготовлен США в ответ на непрекращающиеся пуски КНДР баллистических ракет, что запрещено соответствующими резолюциями Совбеза ООН, и предусматривает внесение в "черный список" дополнительных физических и юридических лиц из КНДР. На них будет распространено действие санкционного режима в отношении Северной Кореи, включая запрет на въезд в другие государства и заморозку финансовых активов за рубежом.



В резолюции содержится призыв к КНДР к немедленному прекращению запрещенной ракетно-ядерной деятельности, а также подтверждено стремление СБ ООН к политико-дипломатическому урегулированию напряженности на Корейском полуострове.