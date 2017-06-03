Совбез ООН единогласно расширил санкции против КНДР

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Суббота, 3 июня 2017, 00:56

Члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении КНДР.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Проект резолюции набрал 15 голосов "за", проект резолюции принимается единогласно", - сказал по итогам голосования председательствующий в СБ ООН в июне постпред Боливии при Всемирной организации Саша Йорентти.

Документ подготовлен США в ответ на непрекращающиеся пуски КНДР баллистических ракет, что запрещено соответствующими резолюциями Совбеза ООН, и предусматривает внесение в "черный список" дополнительных физических и юридических лиц из КНДР. На них будет распространено действие санкционного режима в отношении Северной Кореи, включая запрет на въезд в другие государства и заморозку финансовых активов за рубежом.

В резолюции содержится призыв к КНДР к немедленному прекращению запрещенной ракетно-ядерной деятельности, а также подтверждено стремление СБ ООН к политико-дипломатическому урегулированию напряженности на Корейском полуострове.

Темы: КНДР ООН санкции
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