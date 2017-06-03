Пашинский: Осенью будет законопроект о свободном обращении оружия

157 просмотров
0
Суббота, 3 июня 2017, 04:32

Осенью будет подготовлен законопроект о свободном обращении оружия в Украине.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", - сказал он.

"Я думаю, что осенью мы должны внести этот законопроект, обсудить его и двигаться уже дальше", - добавил Пашинский.

Темы: Пашинский оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пашинский говорит, что прошел полиграф по делу о стрельбе 2 июня 2017, 16:29
Подстреленный Пашинским Химикус требует тест на независимом полиграфе 31 мая 2017, 14:41
США и Европа советовали не объявлять военное положение из-за Крыма - Пашинский 27 мая 2017, 23:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Похищение бизнесмена: в полиции говорят, что обуховский полицейский давно в отставке
День в АТО: 15 обстрелов, 1 погибший и 3 раненых
Суд арестовал доли Мартыненко в трех компаниях
Жебривский: Боевики обстреляли Марьинку, ранены мирные жители
Все новости
Фото

30 архивных снимков из жизни Любомира Гузара

Время молодых

Истории двух самых молодых глав украинских сел