Пашинський: Восени буде законопроект про вільний обіг зброї
Восени буде підготовлений законопроект про вільний обіг зброї в Україні.
Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський.
"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ", - сказав він.
"Я думаю, що восени ми повинні внести цей законопроект, обговорити його і рухатися вже далі", - додав Пашинський.
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