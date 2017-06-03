Пашинський: Восени буде законопроект про вільний обіг зброї

157 переглядів
0
Субота, 3 червня 2017, 04:32

Восени буде підготовлений законопроект про вільний обіг зброї в Україні.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський.

"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ", - сказав він.

"Я думаю, що восени ми повинні внести цей законопроект, обговорити його і рухатися вже далі", - додав Пашинський.

Теми: Пашинський зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Пашинський каже, що пройшов поліграф у справі про стрілянину 2 червня 2017, 16:29
Підстрелений Пашинським Хімікус вимагає тест на незалежному поліграфі 31 травня 2017, 14:41
США і Європа радили не оголошувати воєнний стан через Крим – Пашинський 27 травня 2017, 23:13
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Викрадення бізнесмена: в поліції говорять, що обухівський поліцейський давно у відставці
День в АТО: 15 обстрілів, 1 загиблий і 3 поранених
Суд арештував частки Мартиненка в трьох компаніях
Жебрівський: Бойовики обстріляли Мар'їнку, поранено мирних мешканців
Усі новини
Фестивальна історія

Як "Джаз Коктебель" втратив джаз і Коктебель, але знайшов себе

Афіша на 2-4 червня

Гешефт Garage Сале, шведінг, виставка Юрія Коваля, сила-силенна фестивалів