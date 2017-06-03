Сутки в АТО: 53 обстрела, двое военных ВСУ погибли

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Суббота, 3 июня 2017, 07:03

За минувшие сутки боевики 53 раза открывали огонь по позициям украинских сил, в результате двое военнослужащих ВСУ погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Отмечается, что на некоторых направлениях ситуация обострилась, а также террористы начали чаще использовать запрещенные артиллерийские системы.

На Приморском направлении боевики били 25 раз.

"В частности, из 120 мм минометов противник вчера неоднократного обстреливал украинские укрепления в районе Чермалыка. А из западных окраин временно оккупированного Донецка боевики несколько раз из минометов калибра 82 мм открывали огонь по опорным пунктам сил АТО у Марьинки", - говорится в сообщении.

Так, в Марьинке снаряды боевиков попали по жилому кварталу, двое мирных жителей были ранены.

В районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого бандиты неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. Возле Богдановки украинских военных активно обстреливал снайпер.

На Донецком направлении ситуация осложнилась.

"В частности, снова неспокойно в южном и восточном пригороде Авдеевки, где противник вчера несколько раз открывал огонь по нашим опорным пунктам из 120 мм и 82 мм минометов, также из средств поражения меньшей мощности", - заявили в штабе.

Из минометов калибра 120 мм и гранатометов сепаратисты обстреляли силы АТО возле Песков. Из крупнокалиберных пулеметов боевики били возле Опытного. Из окрестностей временно оккупированной Горловки террористы из гранатометов различных модификаций и вооружения БМП обстреляли украинские опорные пункты в районе Зайцево и Майорска.

На Луганском направлении зафиксировано 14 обстрелов.

Укрепления ВСУ возле Новоалександровки, Новозвановки, Крымского и Станицы Луганской боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, возле  Крымского сепаратисты открывали огонь из вооружения БМП. Возле станции Донец террористы били из 82 мм минометов.

Темы: Донбасс АТО
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