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Жебривский: Боевики обстреляли Марьинку, ранены мирные жители

Пятница, 2 июня 2017, 18:33

Пророссийские боевики в пятницу вечером обстреляли Марьинку.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВЦА Павел Жебривский.

"Две мины разорвались в жилом квартале на улице Прокофьева. Ранения средней тяжести получила 20-летняя девушка и 71-летний мужчина. Сейчас их обоих доставили в больницу", - написал он в Facebook.

В то же время украинская сторона Совместного центра контроля и координации отмечает, что обстрел произошел около 17:00.

"По домам местных жителей НВФ ОРДО стреляли из запрещенных минскими договоренностями 82 мм минометов. Одна из мин попала в жилой дом по улице Прокофьева, в результате чего 20-летняя девушка и 71-летний мужчина получили осколочные ранения. Обоих пострадавших доставили в Кураховскую больницу. Их состояние врачи характеризуют, как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, на месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других пострадавших и разрушениях зданий уточняется.

Украинская сторона осудила действия НВФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Украинская правда

Темы: АТО
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