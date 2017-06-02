Жебривский: Боевики обстреляли Марьинку, ранены мирные жители

Пророссийские боевики в пятницу вечером обстреляли Марьинку.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВЦА Павел Жебривский.

"Две мины разорвались в жилом квартале на улице Прокофьева. Ранения средней тяжести получила 20-летняя девушка и 71-летний мужчина. Сейчас их обоих доставили в больницу", - написал он в Facebook.

В то же время украинская сторона Совместного центра контроля и координации отмечает, что обстрел произошел около 17:00.

"По домам местных жителей НВФ ОРДО стреляли из запрещенных минскими договоренностями 82 мм минометов. Одна из мин попала в жилой дом по улице Прокофьева, в результате чего 20-летняя девушка и 71-летний мужчина получили осколочные ранения. Обоих пострадавших доставили в Кураховскую больницу. Их состояние врачи характеризуют, как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, на месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других пострадавших и разрушениях зданий уточняется.

Украинская сторона осудила действия НВФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Украинская правда