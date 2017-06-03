На Луганщине боевики стреляли из гранатометов: ранены 3 военных

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Суббота, 3 июня 2017, 11:15

В Луганской области в результате обстрелов со стороны боевиков из автоматических гранатометов в направлении н.п.Новозвановка трое украинских военных получили ранения.

Об этом 3 июня сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.

"За минувшие сутки российско-террористические войска 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения. В направлении сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района 6 раз применялись автоматические гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в облВГА. 

По укреплениям сил АТО возле с.Крымское 4 раза открывался огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, БМП и стрелкового оружия, в направлении Станицы Луганской велся огонь из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

Как известно, в штабе сил АТО сообщили, что за минувшие сутки боевики 53 раза открывали огонь по позициям украинских сил, в результате 2 военнослужащих ВСУ погибли, 5 получили ранения.

Украинская правда

Темы: АТО жертвы
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