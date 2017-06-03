На Луганщині бойовики стріляли з гранатометів: поранено 3 військових

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Субота, 3 червня 2017, 11:15

У Луганській області внаслідок обстрілів з боку бойовиків з автоматичних гранатометів у напрямку н.п.Новозванівка троє українських військових зазнали поранень.

Про це 3 червня повідомили у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації. 

"Протягом минулої доби  російсько-терористичні війська 12 разів порушували "режим тиші" вздовж лінії розмежування. У напрямку сіл Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району 6 разів застосовувалися автоматичні гранатомети, зенітні установки, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя", - повідомили в облВЦА.

По укріпленнях сил АТО біля с. Кримське 4 рази відкривався вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, БМП і стрілецької зброї, у напрямку Станиці Луганської вівся вогонь з 82-мм мінометів і стрілецької зброї.

Як відомо, у штабі сил АТО повідомили, що за минулу добу бойовики 53 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті 2 військовослужбовців ЗСУ загинули, 5 отримали поранення.

Українська правда 

Теми: АТО жертви
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