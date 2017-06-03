Чиновник, который должен был бороться с коррупцией на таможне, задержан на взятке

1610 просмотров
1
Суббота, 3 июня 2017, 13:19

Военная прокуратура Львовского гарнизона задержала начальника отдела Межрегиональной таможни ГФС Украины во время получения взятки в сумме более 60 тыс. долларов.

Об этом 3 июня сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, задержание состоялось совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики Нацполиции в рамках контроля по ч. 3 ст. 368 УК.

Чиновник был задержан "во время получения очередного месячного сбора неправомерной выгоды от должностных лиц Львовской таможни в размере 60 520 долларов США и 10 тыс. гривен, добавил генпрокурор.

"Коррупция на таможнях является одной из трех насущных проблем. И перестановка кадров ничего не решает. ... Эта должность была создана центральным офисом ГФС именно для борьбы с коррупцией местных таможенников. Военная прокуратура доказала - взятки собирают и первые, и вторые. Правительство должно провести системные изменения всей таможенной службы ", - заявил Луценко.

 
 

Темы: таможня взятка Луценко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Таможня: В Украину не пропустили только один брендовый товар 2 июня 2017, 12:54
В ГФС удивлены резонансом вокруг запрета на ввоз известных брендов 31 мая 2017, 13:15
Таможня не дает добро: для кого ГФС не пускает в страну зарубежные покупки 31 мая 2017, 10:51
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 213.109.232.---hahava03.06.2017 13:37
хаха, а суд випустить його, тому що прокурватура немає прави цим займатися.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Стрельба в Винницкой области: 45 задержанных взяты под стражу
Сутки в АТО: 53 обстрела, двое военных ВСУ погибли
Похищение бизнесмена: в полиции говорят, что обуховский полицейский давно в отставке
День в АТО: 15 обстрелов, 1 погибший и 3 раненых
Все новости
Евровидение-2017

Какой увидели Украину гости фестиваля

Инфографика

В Украине самые дешевые сигареты в мире после Нигерии