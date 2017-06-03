Посадовця, який мав боротися з корупцією на митниці, затримано на хабарі

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Субота, 3 червня 2017, 13:19

Військова прокуратура Львівського гарнізону затримала начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС України під час одержання хабаря у сумі понад 60 тис. доларів.

Про це 3 червня повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, затримання відбулося спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції в рамках контролю за ч. 3 ст. 368 ККУ. 

Посадовця було затримано "під час одержання чергового місячного збору неправомірної вигоди від службових осіб Львівської митниці у розмірі 60520 долларів США та 10 тис. гривень, додав генпрокурор. 

"Корупція на митницях є однією з трьох нагальних проблем. І перестановка кадрів нічого не вирішує. Ця посада була створена центральним офісом ДФС саме для боротьби з корупцією місцевих митників ... Військова прокуратура довела: хабарі збирають і перші, і другі. Уряд має здійснити системні зміни усієї Митної служби", - заявив Луценко.

Теми: митниця хабар Луценко
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IP: 213.109.232.---hahava03.06.2017 13:37
хаха, а суд випустить його, тому що прокурватура немає прави цим займатися.
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