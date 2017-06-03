На оккупированный Донбасс доставили 600 тонн гуманитарки

На территорию Донецкой области, временно неподконтрольную Украине, доставили около 600 тонн гуманитарного груза.

Об этом 3 июня сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, 30 грузовых автомобилей с гумпомощью от посольства Швейцарии в Украине последовали через контрольный пункт "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию.

Груз доставлен жителям Донецкой области.