На оккупированный Донбасс доставили 600 тонн гуманитарки
На территорию Донецкой области, временно неподконтрольную Украине, доставили около 600 тонн гуманитарного груза.
Об этом 3 июня сообщили в Госпогранслужбе Украины.
По данным ГПСУ, 30 грузовых автомобилей с гумпомощью от посольства Швейцарии в Украине последовали через контрольный пункт "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию.
Груз доставлен жителям Донецкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.