На оккупированный Донбасс доставили 600 тонн гуманитарки

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Суббота, 3 июня 2017, 15:21

На территорию Донецкой области, временно неподконтрольную Украине, доставили около 600 тонн гуманитарного груза.

Об этом 3 июня сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, 30 грузовых автомобилей с гумпомощью от посольства Швейцарии в Украине последовали через контрольный пункт "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию. 

Груз доставлен жителям Донецкой области. 

Темы: Донбасс гуманитарка
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