На окупований Донбас доправили 600 тонн гуманітарки

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Субота, 3 червня 2017, 15:21

На територію Донецької області, тимчасово непідконтрольну Україні, доправлено близько 600 тонн гуманітарного вантажу. 

Про це 3 червня повідомили у Держприкордонслужбі України. 

За даними ДПСУ, 30 вантажних автомобілів з гумдопомогою від посольства Швейцарії в Україні прослідували через контрольний пункт "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території.

Вантаж доправлено мешканцям Донецької області. 

Теми: Донбас гуманітарка
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