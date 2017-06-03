На окупований Донбас доправили 600 тонн гуманітарки

На територію Донецької області, тимчасово непідконтрольну Україні, доправлено близько 600 тонн гуманітарного вантажу.

Про це 3 червня повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, 30 вантажних автомобілів з гумдопомогою від посольства Швейцарії в Україні прослідували через контрольний пункт "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території.

Вантаж доправлено мешканцям Донецької області.