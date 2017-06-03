На окупований Донбас доправили 600 тонн гуманітарки
На територію Донецької області, тимчасово непідконтрольну Україні, доправлено близько 600 тонн гуманітарного вантажу.
Про це 3 червня повідомили у Держприкордонслужбі України.
За даними ДПСУ, 30 вантажних автомобілів з гумдопомогою від посольства Швейцарії в Україні прослідували через контрольний пункт "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території.
Вантаж доправлено мешканцям Донецької області.
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