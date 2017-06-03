На Троицу в Украине без осадков, в понедельник - дожди и грозы
4 июня в Украине - без осадков, температура от +4...+9 ночью, до +29 днем.
Как сообщает Укргидрометцентр, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, ночью 4-9°, на побережье морей и Закарпатье 10-15°, днем 20-25°, в западных областях до 29°, на севере Левобережья и в восточных областях 17-22°.
В Киеве - без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 7-9°, днем 22-24°.
5 июня ночью без осадков, днем в северных, местами в западных регионах и в Винницкой области прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории сохранится сухая погода.
Температура ночью 12-17°, на востоке 6-11°, днем 24-29°, в западных областях 20-25°.
В Киеве 5 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.