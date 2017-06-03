День в зоне АТО: 19 обстрелов, ранен военный

72 просмотра
0
Суббота, 3 июня 2017, 19:05

С начала суток боевики 19 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ, в результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

Там отметили, что самым сложным участком линии соприкосновения остается Приморское направление.

В первые часы суток незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из 120-мм минометов по украинским опорным пунктам в районе Богдановки. Впоследствии из минометов калибра 82 мм обстреливали позиции сил АТО вблизи Чермалыка, Водяного и Марьинки.

Из такого же вооружение противник после обеда два раза открывал огонь по украинским воинам, которые держат оборону возле Красногоровки. Во время обстрела несколько вражеских мин снова попали в жилые кварталы этого населенного пункта. Одна разорвалась во дворе местной общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный. Еще две мины разорвались возле жилого дома в переулке Восточный. Ранена местная жительница.

Кроме того, на этом направлении по позициям ВС Украины в районе Новотроицкого, Водяного и Чермалыка боевики в течение дня открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении днем ​​под огнем противника оказались оборонительные укрепления сил АТО в пригороде Авдеевки. Боевики, в частности, открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия различного калибра.

На том же направлении пророссийские бандформирования ближе к вечеру били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по одному из опорных пунктов сил АТО неподалеку Невельского.

На Луганском направлении противник еще до рассвета открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Новоалександровки. По полудню бандиты из автоматических станковых гранатометов обстреливали украинские укрепления у Крымского. Из таких же гранатометов, а также вооружения БМП, около 17.00 они совершили обстрел бойцов ВС Украины, которые держат оборону возле Новозвановки.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Красногоровку обстреляли из минометов, ранена женщина 3 июня 2017, 18:11
Аброськин показал, чем боевики "приветствуют" жителей Авдеевки 3 июня 2017, 14:32
В штабе подтвердили потери за сутки: двое погибли, 5 ранены 3 июня 2017, 12:53
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Красногоровку обстреляли из минометов, ранена женщина
КНДР: США сами приближают день обращения континента в пепел
Аброськин показал, чем боевики "приветствуют" жителей Авдеевки
В штабе подтвердили потери за сутки: двое погибли, 5 ранены
Все новости
Куда идти за стремлением

8 фестивалей инновационного образования

Рейвы и фестивали Киева

Мы знаем, что вы будете делать этим летом