День в зоне АТО: 19 обстрелов, ранен военный

С начала суток боевики 19 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ, в результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

Там отметили, что самым сложным участком линии соприкосновения остается Приморское направление.

В первые часы суток незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из 120-мм минометов по украинским опорным пунктам в районе Богдановки. Впоследствии из минометов калибра 82 мм обстреливали позиции сил АТО вблизи Чермалыка, Водяного и Марьинки.

Из такого же вооружение противник после обеда два раза открывал огонь по украинским воинам, которые держат оборону возле Красногоровки. Во время обстрела несколько вражеских мин снова попали в жилые кварталы этого населенного пункта. Одна разорвалась во дворе местной общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный. Еще две мины разорвались возле жилого дома в переулке Восточный. Ранена местная жительница.

Кроме того, на этом направлении по позициям ВС Украины в районе Новотроицкого, Водяного и Чермалыка боевики в течение дня открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении днем ​​под огнем противника оказались оборонительные укрепления сил АТО в пригороде Авдеевки. Боевики, в частности, открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия различного калибра.

На том же направлении пророссийские бандформирования ближе к вечеру били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по одному из опорных пунктов сил АТО неподалеку Невельского.

На Луганском направлении противник еще до рассвета открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Новоалександровки. По полудню бандиты из автоматических станковых гранатометов обстреливали украинские укрепления у Крымского. Из таких же гранатометов, а также вооружения БМП, около 17.00 они совершили обстрел бойцов ВС Украины, которые держат оборону возле Новозвановки.

Украинская правда