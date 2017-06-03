В Варшаве прошел самый масштабный марш за права ЛГБТ
Парад равенства за права ЛГБТ, прошедший в Варшаве в субботу, собрал до 50 тысяч человек.
Как сообщает Gazeta Wyborcza, он стал, вероятно, самым многочисленным в истории Польши.
По оценкам полиции, участников было около 10 тысяч. В то же время организаторы говорят о 50 тысячах.
В полиции сообщили, что парад был мирным и прошел без инцидентов.
Демонстрация шла по улицам Варшавы под лозунгом "Равные права, общее дело".
В Параде равенства участвовали гости из других стран мира, а также политические партии и объединения.
"Здесь десятки тысяч людей. Многие семьи с детьми. Очень радостная атмосфера. Тысячи радужных флагов", - сообщил корреспондент издания.
После Парада равенства около 18:30 начался концерт.
Украинская правда
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