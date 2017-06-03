В Варшаве прошел самый масштабный марш за права ЛГБТ

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Суббота, 3 июня 2017, 20:47

Парад равенства за права ЛГБТ, прошедший в Варшаве в субботу, собрал до 50 тысяч человек.

 
Все фото Gazeta Wyborcza

Как сообщает Gazeta Wyborcza, он стал, вероятно, самым многочисленным в истории Польши.

По оценкам полиции, участников было около 10 тысяч. В то же время организаторы говорят о 50 тысячах.

 

В полиции сообщили, что парад был мирным и прошел без инцидентов.

 

Демонстрация шла по улицам Варшавы под лозунгом "Равные права, общее дело".

 

В Параде равенства участвовали гости из других стран мира, а также политические партии и объединения.

"Здесь десятки тысяч людей. Многие семьи с детьми. Очень радостная атмосфера. Тысячи радужных флагов", - сообщил корреспондент издания.

После Парада равенства около 18:30 начался концерт.

Украинская правда

Темы: Польша ЛГБТ
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IP: 77.52.196.---Tolstovets03.06.2017 21:15
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