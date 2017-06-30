Разведка Пентагона: Путин боится, что США стремятся его свергнуть

Кремлевские лидеры убеждены, что США стремятся к смене режима в России.

К такому выводу пришло Агентство по вопросам военной разведки Министерства обороны США (DIA), сообщает Голос Америки.

Согласно докладу агентства, который не носит секретного характера и был обнародован в среду, Россия относится к США со все большим опасением.

В документе говорится о "глубоком и продолжающемся недоверии Москвы к усилиям США по продвижению демократии в мире и действиям, которые она рассматривает, как американскую кампанию за установление единого комплекса глобальных ценностей".

"Кремль убежден, что США закладывают основу для смены режима в России, и это убеждение укрепилось после событий в Украине", - говорится в докладе, который ссылается на заявления правительства президента Владимира Путина о том, что США организовали народное восстание, которое отстранило от власти дружественного России президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.

Россия ответила на это аннексией украинского Крыма и поддержкой пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

"Москва обеспокоена тем, что попытки США навязать приемлемые международные нормы угрожают основам власти Кремля, поскольку дают "лицензию" на зарубежное вмешательство во внутренние дела России", - говорится в докладе.

Доклад "Военная мощь России" - это первая несекретная публикация DIA такого рода за более чем два десятилетия.

В докладе не предполагается нового глобального идеологического противостояния, подобного периоду "холодной войны", но ее авторы также предупреждают, что Москва "намерена использовать свои вооруженные силы для обеспечения стабильности на своих собственных условиях".

Документ включает подробные оценки всех аспектов российской военной мощи.

Он не содержит новой информации о военном потенциале, но изображает Россию страной, которая методично и успешно восстанавливает армию, флот и авиацию, которые были ослаблены после распада Советского Союза.

"Российские вооруженные силы сегодня находятся на подъеме - это не те советские войска, противостоявшие Западу в "холодной войне", которые зависели от крупных подразделений с тяжелой техникой", - говорится в докладе.

Новые вооруженные силы России характеризуются как "более компактные, более мобильные, сбалансированные силы, которые быстрым темпом становятся способными проводить полномасштабные военные действия".

В качестве примера приводится российское военное вмешательство в Сирии в 2015 году.

Кремль заявляет, что действия России в Сирии направлены на борьбу с боевиками "Исламского государства". Однако Вашингтон считает, что Москва, главным образом, поддерживает президента Сирии Башара Асада, обеспечивая его поддержкой с воздуха в наступательной операции сирийской армии против сил оппозиции.

Российское вмешательство "изменило всю динамику конфликта, укрепило режим Асада и привело к ситуации, когда урегулирования конфликта стало невозможным без согласия Москвы", считают авторы доклада.

"Однако эти действия также контрастируют с глубоко укоренившимся чувством незащищенности от Соединенных Штатов, которые, по мнению Москвы, посягают на позиции России как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в докладе Агентства по вопросам военной разведки Пентагона.

Как сообщалось, 28 июня президент РФ обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке экстремистских и террористических группировок для дестабилизации регионов вблизи границ РФ.