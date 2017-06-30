Азаров о лидерах ЄС: Будет преувеличением называть их образованными

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Пятница, 30 июня 2017, 13:33

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Анна Ярославна не могла быть Киевской княжной.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я много общался с европейскими лидерами, и будет преувеличением сказать, что они образованные. Я вообще не знаю чему их в Итонах или в Йелях учат", - заявил он.

"Существует же аппарат, который мог бы открыть энциклопедии, материалы, посмотреть. Анна не могла быть Киевской, она была русская княжна, дочь Ярослава Мудрого, который никогда себя никаким киевским князем не называл. Он был русским князем", - добавил Азаров.

Говоря о встречах Макрона, он заявил: "Когда был Путин — вроде русская княжна, — говорил Макрон, когда приехал Порошенко, то она стала киевской княжной. Я сожалею, но Франция в последние годы потеряла свое значение великой державы".

Как известно, после встречи с президентом Петром Порошенко Эммануэль Макрона отметил давние отношения между Украиной и Францией, вспомнив Анну Ярославну (Киевскую).

29 мая, в ходе выступления во Франции президент РФ Владимир Путин назвал Анну Ярославну "русской" и заявил, что французско-российские отношения начались с ее брака с Генрихом I в 1051 году.

Позже заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что президент РФ Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение", назвав Анну Ярославну русской.

Темы: Азаров ЕС история
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