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У Порошенка прокоментували слова Путіна про "руську" Анну Ярославну

Вівторок, 30 травня 2017, 08:08
У Порошенка прокоментували слова Путіна про руську Анну Ярославну

Заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін "намагався ввести в оману", назвавши Анну Ярославну руською.

Про це він написав на сторінці в Facebook.

"Мої дорогі французькі друзі, президент Росії Путін намагався ввести вас в оману сьогодні - Анна Київська, королева Франції, з Києва, не з Москви (на той час Москва навіть не існувала)", - заявив він.

Шимків також додав, що саме українська громада у Франції шанує пам'ять Анни в Санлісі, де вона заснувала монастир

 "До речі, знамените Реймське Євангеліє, яке використовувалося під час коронацій французьких королів, спочатку було власною книгою Анни з відомої бібліотеки Ярослава Мудрого, її батька - великого князя Київського", - зазначив він.

Шимків додав, що потрібно звернути увагу на знак Ярослава Мудрого.

"Вам потрібні ще інші докази походження Анни Київської?" - підкреслив він.

Нагадаємо, 29 травня, в ході виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну "руською" і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I в 1051 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: історіяскандалПутінПорошенкоФранція
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