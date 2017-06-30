ВСУ: Боевики с танками пытаются переместить линию фронта

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Пятница, 30 июня 2017, 15:38

Боевики не прекращают попытки переместить линию фронта в районе поселка Каменка Ясиноватского района Донецкой области, который находится в так называемой "серой зоне".

Об этом сообщил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады подполковник Александр Самарский, передает "Интерфакс-Украина".

"Минувшей ночью боевики зашли в "серую зону" и попытались занять там позиции. Судя по всему, они пытаются добиться успехов на фоне отсутствия каких либо побед вообще", - сказал Самарский.

"Противник применил танки, минометы калибра 120мм, "Василек" и САУ. Обстрелы шли со стороны Ясиноватой и Крутой Балки", - добавил он.

По словам Самарского, украинские военные придерживаются минских договоренностей, а также соглашения о "хлебном перемирии".

"Мы открываем огонь только в случае реальной угрозы жизни наших бойцов", - сказал он.

Самарский рассказал, что сейчас в Каменке проживает 56 семей, из них 5 - многодетные.

Как известно 21 июня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдения "режима тишины" на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое хлебное перемирие должно продолжаться в период уборки урожая - с 00:00 24 июня до 31 августа.

Темы: АТО Донбасс война
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