День в АТО: 13 обстрелов, двое раненых

С начала суток пророссийские боевики 13 раз обстреливали оборонительные укрепления украинских военных, неоднократно применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, на Приморском направлении незаконные вооруженные формирования четыре раза применяли оружие против подразделений сил АТО.

"Еще до рассвета боевики, используя гранатометы и стрелковое оружие различных калибров, обстреляли наши позиции в районе Гнутово, Широкино и Лебединского. А ближе к вечеру противник по направлению временно оккупированной Старомихайловки вел огонь из станкового противотанкового гранатомета по защитникам Красногоровки", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики сконцентрировали свою огневую активность.

В частности, не прекращаются бои у Авдеевки и Каменки.

"С полуночи оккупанты били там из пехотного вооружения. Позже, обстреливая наши опорные пункты, противник к упомянутым огневым средствам добавил минометы калибра 82 мм, противотанковые ракетные комплексы и снова бьет по вооружению танков. Особенно активно бандиты вели огонь у Каменки. Кроме того, на этом направлении преступники еще утром обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских воинов, которые держат оборону возле Верхнеторецкого", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении в пятницу установилась относительная тишина. Только в районе Новоалександровки еще в первой половине дня по украинским армейцам открывал огонь вражеский снайпер.

С начала суток в результате обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

Украинская правда