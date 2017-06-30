День в АТО: 13 осбтрілів, двоє поранених

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П'ятниця, 30 червня 2017, 19:25

Від початку доби проросійські бойовики 13 разів обстрілювали оборонні укріплення українських вйськових, неодноразово застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Зокрема, на Приморському напрямку незаконні збройні формування чотири рази застосовували зброю проти підрозділів сил АТО.

"Ще до світанку бойовики, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів, обстріляли наші позиції в районі Гнутового, Широкиного та Лебединського. А ближче до вечора противник з напрямку тимчасово окупованої Старомихайлівки вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету по оборонцях Красногорівки", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики сконцентрували свою вогневу активність.

Зокрема, не припиняються бої поблизу Авдіївки та Кам'янки.

"З опівночі окупанти били там з піхотного озброєння. Пізніше, обстрілюючи наші опорні пункти, противник до згаданих вогневих засобів додав міномети калібру 82 мм, протитанкові ракетні комплекси та знову б'є з озброєння танків. Особливо активно бандити вели вогонь біля Кам'янки. Окрім того, на цьому напрямку злочинці ще зранку обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік Верхньоторецького", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку у п'ятницю встановилась відносна тиша. Лише в районі Новоолександрівки ще в першій половині дня по українських армійцях відкривав вогонь ворожий снайпер.

З початку доби внаслідок обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень.

Українська правда

Теми: АТО
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